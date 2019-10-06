«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром»

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Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к фанатам команды в преддверии гостевого матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром»
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт красно-белых, клуб просит болельщиков прибыть на стадион заблаговременно во избежание очередей.

«Размеры разрешённой для проноса ручной клади составляют 40x40x45 см, однако мы настоятельно рекомендуем сдавать рюкзаки в камеру хранения. Иначе процедура досмотра может серьёзно затянуться, и не все болельщики попадут в сектор к началу игры», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в клубе попросили болельщиков соблюдать правила поведения и воздержаться от использования пиротехники.

Встреча состоится 6 октября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить ПАОК.

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