«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром»
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт красно-белых, клуб просит болельщиков прибыть на стадион заблаговременно во избежание очередей.
«Размеры разрешённой для проноса ручной клади составляют 40x40x45 см, однако мы настоятельно рекомендуем сдавать рюкзаки в камеру хранения. Иначе процедура досмотра может серьёзно затянуться, и не все болельщики попадут в сектор к началу игры», — говорится в заявлении.
Помимо этого, в клубе попросили болельщиков соблюдать правила поведения и воздержаться от использования пиротехники.
Встреча состоится 6 октября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить ПАОК.