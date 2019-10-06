Источник: директор клуба ПФЛ «Черноморец» сбил ребёнка на пешеходном переходе

Генеральный директор клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Черноморец» Виталий Бут за рулём автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл 4 октября в Новороссийске на улице Героев Десантников. По информации источника, в момент аварии Бут находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента гендиректор «Черноморца» не оказал помощь потерпевшему и в спешке покинул место ДТП.

Через некоторое время Бут был задержан. Против него возбуждено дело по статьям об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте.