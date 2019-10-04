Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте

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Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принёс своей команде победу в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с черкесским «Интером», забив мяч на 94-й минуте.
Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте
  • Pixabay

Благодаря голу Адамова «Краснодар-3» одержал победу со счётом 3:2.

«Краснодар-3» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место группы «Юг» в ПФЛ.

Адамов является вратарём молодёжной сборной России.

Ранее тренер «Краснодара» Матвеев заявил, что не клуб намерен жертвовать Лигой Европы.

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