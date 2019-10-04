Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте
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Благодаря голу Адамова «Краснодар-3» одержал победу со счётом 3:2.
«Краснодар-3» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место группы «Юг» в ПФЛ.
Адамов является вратарём молодёжной сборной России.
Ранее тренер «Краснодара» Матвеев заявил, что не клуб намерен жертвовать Лигой Европы.
Аааааааа!— Никита Павлов (@pavlov_plov) October 4, 2019
Вратарь Денис Адамов из Краснодара-3 при 2:2 на 90+ пошёл в штрафную при угловом и.... ЗАБИЛ!🔥#олимпПФЛpic.twitter.com/zi5CgNBmCg