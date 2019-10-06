Футболист Гюндоган считает, что его недооценивают в сборной Германии

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Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что мог бы принести больше пользы сборной Германии по футболу, если бы чаще попадал в состав команды.
Футболист Гюндоган считает, что его недооценивают в сборной Германии
  • © Daniel Reinhardt/dpa
  • globallookpress.com

«Я чувствую себя недооценённым. Но также понимаю, что пропустил много матчей. Люди в национальной команде следят за турнирами, а я сыграл лишь дважды: на Евро-2012 и чемпионате мира — 2018. В сборной Германии есть место только для двух центральных полузащитников. Сейчас Джошуа Киммих выступает в роли опорного полузащитника, а Тони Кроос — атакующего. Думаю, я обладаю классом, который может помочь сборной», — приводит слова Гюндогана SZ.

28-летний футболист сыграл 34 матча за сборную Германии и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в приобретении форварда «Манчестер Сити» Жезуса.

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