СМИ: «Реал» заинтересован в приобретении форварда «Манчестер Сити» Жезуса

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Мадридский «Реал» может приобрести нападающего английского «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.
СМИ: «Реал» заинтересован в приобретении форварда «Манчестер Сити» Жезуса
  • © Simon Bellis, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Calciomercato, «Реал» заинтересован в покупке форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Футболист не получает в своём клубе достаточно игровой практики. Основным форвардом «Сити» считается аргентинец Серхио Агуэро.

В текущем сезоне Жезус сыграл восемь матчей во всех турнирах и забил четыре гола. В среднем бразилец проводил на поле менее часа. Контракт нападающего с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рамос вышел на шестое место по количеству матчей за «Реал» в Примере.

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