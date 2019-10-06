Широков: все пожелания Хохлова были выполнены, но побед не было

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков прокомментировал отставку главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«У Хохлова не получилось одно — дать результат. Когда его оставляли в «Динамо», руководство клуба ожидало совершенно другого. Все трансферные пожелания Хохлова были выполнены, но игры не было и побед тоже. «Динамо» на предпоследнем месте, с такими тратами это непозволительно», — заявил Широков в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 12 туров московское «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Хохлов заявил, что у него не получилось исправить положение.