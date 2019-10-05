Хохлов об отставке из «Динамо»: у меня не получилось исправить положение

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Российский специалист прокомментировал своё решение подать в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».
Хохлов об отставке из «Динамо»: у меня не получилось исправить положение
  • РИА Новости

«У меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Команда хорошая, но, видимо, что-то у нас не получилось. Надеюсь, те люди, которые придут в «Динамо», помогут клубу справиться с этой ситуацией и вывести его на нужный уровень», — приводит слова Хохлова «Спорт-Экспресс».

43-летний специалист подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он возглавлял «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне команда по итогам 12 туров набрала десять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо».

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