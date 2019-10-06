Стало известно, сколько россиян выступят в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию

Короткая ссылка
Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила список спортсменов, которые выступят на финальном этапе юниорской серии Гран-при.
Стало известно, сколько россиян выступят в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию
  • РИА Новости

В составе российской команды в соревнованиях примут участие четыре девушки, трое юношей, пять спортивных пар и три танцевальных дуэта:

— Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачёва и Виктория Васильева;

— Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов;

— Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Алина Пепелева и Роман Плешков;

— Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В списки запасных попали Анна Фролова, Анастасия Тараканова, Артур Даниелян, Илья Яблоков, Анна Щеглова и Илья Калашников, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, Екатерина Каташинская и Александр Васькович.

Соревнования пройдут в итальянском Турине с 5 по 8 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить