Стало известно, сколько россиян выступят в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила список спортсменов, которые выступят на финальном этапе юниорской серии Гран-при.

В составе российской команды в соревнованиях примут участие четыре девушки, трое юношей, пять спортивных пар и три танцевальных дуэта:

— Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачёва и Виктория Васильева;

— Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов;

— Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Алина Пепелева и Роман Плешков;

— Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В списки запасных попали Анна Фролова, Анастасия Тараканова, Артур Даниелян, Илья Яблоков, Анна Щеглова и Илья Калашников, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, Екатерина Каташинская и Александр Васькович.

Соревнования пройдут в итальянском Турине с 5 по 8 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при в Италии.