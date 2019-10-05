Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при в Италии

Российская фигуристка Ксения Синицына заняла первое место в одиночном катании на этапе юниорской серии Гран-при в итальянской Энье.

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По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 215,58 балла. Второе место заняла её соотечественница Анна Фролова — 176,21 балла. Тройку призёров замкнула представительница Италии Алессия Торнаги, набравшая 175,93 балла. В мужском одиночном катании серебро завоевал россиянин Пётр Гуменник, набравший 232,39 балла. Победил итальянец Даниэль Грассль (241,53), третьим стал украинец Иван Шмуратко (221,44). Ещё один представитель России — Илья Яблоков — четвёртый (213,40). Ранее сообщалось, что Александр Самарин занял второе место на Shanghai Trophy.