Гаттузо рассказал, что в финале ЧМ-2006 у итальянцев не было конкретных заготовок под Зидана

Известный в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо поделился воспоминаниями о финале чемпионата мира 2006 года со сборной Франции.

«В матче с французами Зинедин Зидан был далеко не единственной проблемой. Там были невероятные игроки! По техническим качествам сборная Франции была гораздо сильнее нас. Мы знали, что Зинедин был на пике своей славы. Мы действительно совещались перед игрой, но не было конкретных заготовок под Зидана», — приводит слова Гаттузо «Матч ТВ».

В финале чемпионата мира 2006 гола Италия по пенальти обыграла Францию 1:1 (5:3), а Зидан был удалён за удар головой в грудь Марко Матерацци. Для сборной Италии это было четвёртое в истории золото на мировых первенствах.

Ранее Гаттузо заявил, что за российским футболом весьма интересно следить.