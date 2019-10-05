Гаттузо рассказал, что в финале ЧМ-2006 у итальянцев не было конкретных заготовок под Зидана

Короткая ссылка
Известный в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо поделился воспоминаниями о финале чемпионата мира 2006 года со сборной Франции.
Гаттузо рассказал, что в финале ЧМ-2006 у итальянцев не было конкретных заготовок под Зидана
  • Reuters

«В матче с французами Зинедин Зидан был далеко не единственной проблемой. Там были невероятные игроки! По техническим качествам сборная Франции была гораздо сильнее нас. Мы знали, что Зинедин был на пике своей славы. Мы действительно совещались перед игрой, но не было конкретных заготовок под Зидана», — приводит слова Гаттузо «Матч ТВ».

В финале чемпионата мира 2006 гола Италия по пенальти обыграла Францию 1:1 (5:3), а Зидан был удалён за удар головой в грудь Марко Матерацци. Для сборной Италии это было четвёртое в истории золото на мировых первенствах.

Ранее Гаттузо заявил, что за российским футболом весьма интересно следить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить