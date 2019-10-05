Гаттузо: за российским футболом весьма интересно следить

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Известный в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо поделился мнением о российском футболе.
Гаттузо: за российским футболом весьма интересно следить
  • Reuters

«Я отношусь с огромным уважением к российскому футболу. Этот высокий уровень показали матчи чемпионата мира 2018 года. Я видел первый матч сборной России с Саудовской Аравией. Потом было поражение от Хорватии в четвертьфинале. Полагаю, что российский футбол на высоком уровне. В нём очень сильные игроки, много молодёжи, которая развивается профессионально. Ваш футбол во многом похож на итальянский. В тактике вы уступаете, но за вашим футболом весьма интересно следить», — приводит слова Гаттузо «Матч ТВ».

41-летний специалист после ухода из «Милана», который он возглавлял с 2017 по 2019 год, ещё не нашёл новую работу.

Ранее Гаттузо заявил, что приехал в Россию, чтобы посмотреть футбол.

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