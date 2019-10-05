Гаттузо заявил, что приехал в Россию, чтобы посмотреть футбол

Итальянский футбольный тренер Дженнаро Гаттузо рассказал о целях своего визита в Россию.

«Я прибыл в Москву, чтобы посмотреть матч «Локомотива» с «Зенитом», потом понаблюдать за игрой «Краснодара» и «Арсенала». Я приехал в Россию, чтобы посмотреть футбол. Я не намерен проводить переговоры», — приводит слова Гаттузо «Матч ТВ».

Предыдущим местом работы Гаттузо был «Милан», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и который под его руководством занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.

В качестве тренера он также работал в швейцарском «Сьоне», греческом ОФИ, а также итальянских «Палермо» и «Пизе».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение Гаттузо.