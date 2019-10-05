«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры
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Победу «Валенсии» принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти. Российский хавбек Денис Черышев провёл на поле практически весь матч и был заменён лишь на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
В составе «Алавеса» забил Лукас Перес.
В девятом туре «Валенсия» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико», а «Алавес» на своём поле примет «Сельту».
Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Гранаду» в восьмом туре Примеры.