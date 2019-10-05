«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры

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«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в матче восьмого тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры
  • © Jeremy Landey, via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Победу «Валенсии» принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти. Российский хавбек Денис Черышев провёл на поле практически весь матч и был заменён лишь на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

В составе «Алавеса» забил Лукас Перес.

В девятом туре «Валенсия» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико», а «Алавес» на своём поле примет «Сельту».

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Гранаду» в восьмом туре Примеры.

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