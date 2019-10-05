«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в матче восьмого тура испанской Примеры.

Победу «Валенсии» принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти. Российский хавбек Денис Черышев провёл на поле практически весь матч и был заменён лишь на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

В составе «Алавеса» забил Лукас Перес.

В девятом туре «Валенсия» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико», а «Алавес» на своём поле примет «Сельту».

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Гранаду» в восьмом туре Примеры.