Соболев вышел в лидеры гонки бомбардиров в РПЛ

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Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев вышел в лидеры гонки бомбардиров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Соболев вышел в лидеры гонки бомбардиров в РПЛ
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После 12 туров в активе 22-летнего форварда 10 голов.

Второе место у нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова — девять голов. Третье место с пятью голами делят сразу трое игроков — форвард «Зенита» Артём Дзюба, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович.

При этом «Ростову», «Зениту» и «Локомотиву» ещё предстоит провести свои матчи 12-го тура.

Ранее сообщалось, что дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в матче РПЛ.

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