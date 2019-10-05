Клишина: американцы забыли о нейтральном статусе российских спортсменов

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующаяся на прыжках в длину, поделилась мнением о возможном недопуске сборной России на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Мне казалось, что вся эта ситуация как-то устаканивается. Не хотелось бы повторения ситуации в Рио. Как и остальные спортсмены, нахожусь в режиме ожидания, и мне становится немного боязно. Увы, спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию», — приводит слова Клишиной РИА Новости.

Клишина также рассказала об отношении иностранцев к нейтральному статусу российских спортсменов.

«Коллеги в США вообще ничего не говорят на эту тему, они давно уже забыли о нашем нейтральном статусе. Некоторые иностранцы, американцы спрашивают: «Погоди, а где слово «Россия» на твоей форме?» Когда я отвечаю им, что мы по-прежнему в нейтральном статусе, они очень удивляются, что история ещё не закончилась. С их стороны негатива нет», — добавила Клишина.

Информация о возможном отстранении сборной России от Игр в Токио появилась как следствие выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало Российскому антидопинговому агентству и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее Сергей Шубенков рассказал, что американский атлет Грант Холлоуэй интересовался причинами выступления россиян под нейтральным статусом.