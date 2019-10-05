Нурмагомедов: Роналду мне сказал, что, именно конкурируя с Месси, он стал настолько сильным

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением, кто является лучшим футболистом современности — португальский нападающий Криштиану Роналду или аргентинский форвард Лионель Месси.

«Я давний болельщик «Реала» и дружу с Роналду, так что между ним и Лионелем Месси выбрал бы его. Но нельзя говорить, что аргентинец не заслуживает звания лучшего. Криштиану мне рассказывал, что, именно конкурируя с Месси, он стал настолько сильным. Когда есть хороший, серьёзный соперник, то он тебя подталкивает, чтобы ты каждый день тренировался. Они друг друга дополняют», — заявил Нурмагомедов.

Роналду с 2009-го по 2018 год выступал за мадридский «Реал», который является главным соперником «Барселоны». Месси — воспитанник каталонского клуба. Оба игрока являются пятикратными обладателями Золотого мяча, который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.

Ранее Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости.