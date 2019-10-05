«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги, уступив «Хоффенхайму»
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Встреча, прошедшая на «Альянц Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Хоффенхайму» принесли голы Саркиса Адамяна, забившего на 54-й и 79-й минутах.
В составе «Баварии», потерпевшей первое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги, на 73-й минуте отличился Роберт Левандовски.
В восьмом туре «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом», а «Хоффенхайм» на своём поле примет «Шальке».
Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Серж Гнабри был признан лучшим игроком недели в ЛЧ.