«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги, уступив «Хоффенхайму»

Мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от зинсхаймского «Хоффенхайма» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Хоффенхайму» принесли голы Саркиса Адамяна, забившего на 54-й и 79-й минутах.

В составе «Баварии», потерпевшей первое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги, на 73-й минуте отличился Роберт Левандовски.

В восьмом туре «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом», а «Хоффенхайм» на своём поле примет «Шальке».

Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Серж Гнабри был признан лучшим игроком недели в ЛЧ.