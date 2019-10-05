«Металлург» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, исход которой решался в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за «Металлург», для которого это пятое поражение в шести последних матчах, забили Сергей Мозякин и Егор Яковлев. В составе «Торпедо» отличились Дамир Жафяров и Куинтон Хауден, а в серии буллитов победный бросок в свой актив записал Михаил Варнаков.

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» — 2:1, новосибирская «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2, а екатеринбургский «Автомобилист» крупно уступил московскому «Динамо» — 1:4.

Ранее сообщалось, что Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков.