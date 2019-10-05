Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков

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Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), кому покорилась отметка в 700 очков.
Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков
  • РИА Новости

Забросив шайбу в матче регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо», 38-летний форвард набрал своё 700-е (328 + 372) очко в КХЛ и стал первым в истории лиги, кто достиг данной отметки. Для этого Мозякину понадобилось 604 игры.

За свою карьеру опытный нападающий также выступал за подмосковный «Атлант». Цвета «Металлурга» Мозякин защищает с 2011 года.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист «Авангарда» и «Сибири» Мнацян ушёл из жизни из-за болезни.

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