Рибери назван лучшим игроком месяца в Серии А

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери был признан лучшим футболистом чемпионата Италии в сентябре.

Пресс-служба Серии А объявила, что в сентябре французский футболист стал самым ценным игроком лиги. Рибери принял участие в шести матчах «Фиорентины», забил два гола и отдал одну результативную передачу.

36-летний полузащитник перешёл в состав итальянской команды летом 2019 года на правах свободного агента. Также игроком интересовался ряд российских клубов.

Ранее Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть Серию А.