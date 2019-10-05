Рибери назван лучшим игроком месяца в Серии А

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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери был признан лучшим футболистом чемпионата Италии в сентябре.
Рибери назван лучшим игроком месяца в Серии А
  • © Globallookpress.com

Пресс-служба Серии А объявила, что в сентябре французский футболист стал самым ценным игроком лиги. Рибери принял участие в шести матчах «Фиорентины», забил два гола и отдал одну результативную передачу.

36-летний полузащитник перешёл в состав итальянской команды летом 2019 года на правах свободного агента. Также игроком интересовался ряд российских клубов.

Ранее Ибрагимович заявил, что готов перейти в «Дженоа» и выиграть Серию А.

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