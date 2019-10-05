Баскетболист Карри рассказал, как долго планирует выступать в НБА

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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выразил надежду, что сможет отыграть ещё шесть сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Баскетболист Карри рассказал, как долго планирует выступать в НБА
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Выступления в НБА — это короткий период жизни. Я здесь с 21 года. Надеюсь, смогу отыграть ещё шесть сезонов. Думаю и о том, что будет происходить в жизни после этого. Надеюсь, смогу заложить фундамент для успеха в дальнейшей жизни, жизни после НБА. Сейчас наслаждаюсь выступлениями в Национальной баскетбольной ассоциации. Мне повезло, что я попал в замечательную команду», — приводит слова баскетболиста Yahoo.

Карри является трёхкратным чемпионом НБА. Дважды разыгрывающий был удостоен приза самому ценному игроку лиги.

Ранее чемпион НБА Пирс обратился к Макгрегору.

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