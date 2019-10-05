Теннисистка Кузнецова объявила о запуске сервиса психологической онлайн-помощи

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Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова анонсировала старт онлайн-сервиса психологической поддержки.
Теннисистка Кузнецова объявила о запуске сервиса психологической онлайн-помощи
  • © Xiao Yijiu/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мы живём в быстрое и очень тяжёлое время. Информации очень много, много эмоций, много решений, и всё это с небывалой скоростью… Мы не успеваем справиться со всем, нервничаем, возникает стресс. Нужна помощь профессионалов. Я не боюсь слов «психология», «психолог». И хочу, чтобы не боялись и вы! Мы с командой замечательных психологов запускаем новый проект — платформу профессиональных психологических консультаций онлайн», — гласит пост спортсменки в Instagram.

В настоящее время Кузнецова продолжает активные выступления и занимает 56-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Южный заявил, что прогресс российских теннисистов — это не плоды работы федерации.

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