Южный: прогресс российских теннисистов — даже близко не плоды работы федерации

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный считает, что прогресс отечественных теннисистов не связан с работой Федерации тенниса России.

«Это даже близко не плоды работы федерации. Уровень тенниса в стране — это среднее количество игроков в юниорском теннисе», — цитирует экс-восьмую ракетку мира Sports.ru.

По его словам, в России сейчас очень мало игроков выступают хотя бы на уровне топ-500 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он также отметил, что на данный момент в стране сильно упал уровень детских турниров.

«У нас сейчас три игрока мирового класса. Это супер, но это лично их заслуга. И если они будут десять лет ещё играть, будет здорово — будет казаться, что у нас с теннисом все классно», — сказал Южный.

Ранее Дарья Касаткина уступила Каролине Возняцки в четвертьфинале турнира WTA в Пекине.