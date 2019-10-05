Вратарь «Вашингтона» Самсонов поделился впечатлениями от победы в дебютном матче НХЛ
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«Чувствую себя прекрасно, это моя первая победа в НХЛ. Немного нервничал, но мне все помогали. Это была очень хорошая игра», — приводит слова Самсонова пресс-служба НХЛ.
Голкипер является воспитанником магнитогорского «Металлурга», выступал за основную команду клуба с сезона-2014/15. Весной 2018 года он перешёл в систему «Вашингтона».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.