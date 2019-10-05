Вратарь «Вашингтона» Самсонов поделился впечатлениями от победы в дебютном матче НХЛ

Короткая ссылка
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился эмоциями от поединка регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).
Вратарь «Вашингтона» Самсонов поделился впечатлениями от победы в дебютном матче НХЛ
  • Reuters

«Чувствую себя прекрасно, это моя первая победа в НХЛ. Немного нервничал, но мне все помогали. Это была очень хорошая игра», — приводит слова Самсонова пресс-служба НХЛ.

Голкипер является воспитанником магнитогорского «Металлурга», выступал за основную команду клуба с сезона-2014/15. Весной 2018 года он перешёл в систему «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить