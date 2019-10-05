Вратарь «Вашингтона» Самсонов поделился впечатлениями от победы в дебютном матче НХЛ

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поделился эмоциями от поединка регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

«Чувствую себя прекрасно, это моя первая победа в НХЛ. Немного нервничал, но мне все помогали. Это была очень хорошая игра», — приводит слова Самсонова пресс-служба НХЛ.

Голкипер является воспитанником магнитогорского «Металлурга», выступал за основную команду клуба с сезона-2014/15. Весной 2018 года он перешёл в систему «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.