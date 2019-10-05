«Вашингтон» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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В рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, проходившая на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке, завершилась победой «Вашингтона» со счётом 2:1.

В составе победителей шайбы на счету Якуба Враны и Ти Джея Оши. Единственный результативный бросок хозяев — на счету Девона Тэйвза.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов проводил дебютный матч в НХЛ и отразил 25 бросков из 26. Его партнёры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не сумели отличиться результативными действиями. Евгений Кузнецов пропустил встречу из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что дебютная шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения «Виннипегу» в НХЛ.

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