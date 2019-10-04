Пакьяо рассказал о переговорах с Мейвезером по поводу реванша

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо заявил, что ведёт переговоры о возможном реванше с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Моя команда ведёт переговоры с его командой. Пока речь идёт только о формальных переговорах. Не знаю, что там произойдёт», — приводит слова Пакьяо The National.

Первый поединок между боксёрами состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. По итогам 12-раундового боя судьи отдали победу американцу.

В последнем своём бою Пакьяо одолел другого представителя США — Кита Турмана.

Ранее Майк Тайсон заявил, что победил бы Мейвезера в уличной драке.