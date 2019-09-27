Тайсон заявил, что победил бы Мейвезера в уличной драке

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что в уличной драке сумел бы победить непобеждённого экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Считаю, я надрал бы ему задницу в уличной драке. Если бы я выступал в его весе, он, вероятно, победил бы меня. У него очень хорошая техника. Он очень хорош в том, чем занимается», — приводит слова Тайсона Complex.

На счету Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений, ещё два поединка признаны несостоявшимися. Мейвезер выиграл все 50 боёв, в которых принимал участие.

Ранее сообщалось, что Мейвезер анонсировал боксёрский поединок с Мэнни Пакьяо.