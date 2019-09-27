Тайсон заявил, что победил бы Мейвезера в уличной драке

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что в уличной драке сумел бы победить непобеждённого экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.
Тайсон заявил, что победил бы Мейвезера в уличной драке
  • © PPE/face to face
  • globallookpress.com

«Считаю, я надрал бы ему задницу в уличной драке. Если бы я выступал в его весе, он, вероятно, победил бы меня. У него очень хорошая техника. Он очень хорош в том, чем занимается», — приводит слова Тайсона Complex.

На счету Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений, ещё два поединка признаны несостоявшимися. Мейвезер выиграл все 50 боёв, в которых принимал участие.

Ранее сообщалось, что Мейвезер анонсировал боксёрский поединок с Мэнни Пакьяо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить