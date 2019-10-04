Иранские женщины впервые за 40 лет смогут посетить футбольный матч

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В Иране женщины впервые за 40 лет получили возможность приобрести билеты на футбольный матч.

Как сообщает IRNA, на предстоящий матч квалификации чемпионата мира 2022 года между Ираном и Камбоджей женщинам выделили билеты на отдельные трибуны.

Отмечается, что сперва для них было отведено только два сектора, но билеты распродали за несколько минут. После этого для женщин в продажу поступили билеты на ещё два сектора.

Матч Иран — Камбоджа состоится 10 октября.

Ранее ФИФА в очередной раз призвала Иран разрешить допускать женщин на матчи.

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