Иранские женщины впервые за 40 лет смогут посетить футбольный матч
Как сообщает IRNA, на предстоящий матч квалификации чемпионата мира 2022 года между Ираном и Камбоджей женщинам выделили билеты на отдельные трибуны.
Отмечается, что сперва для них было отведено только два сектора, но билеты распродали за несколько минут. После этого для женщин в продажу поступили билеты на ещё два сектора.
Матч Иран — Камбоджа состоится 10 октября.
Ранее ФИФА в очередной раз призвала Иран разрешить допускать женщин на матчи.