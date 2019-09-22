ФИФА в очередной раз призвала Иран разрешить допускать женщин на матчи

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Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с обращением к Федерации футбола Ирана (FFIRI) по поводу разрешения женщинам посещать матчи любого уровня.
ФИФА в очередной раз призвала Иран разрешить допускать женщин на матчи
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт организации, делегаты ФИФА провели встречу с иранскими футбольными чиновниками и в очередной раз обозначили свою позицию по поводу допуска женщин на матчи.

«Число женщин, посещающих стадион, должно определяться спросом на билеты. Проверка показала, что на стадионе «Азади», начиная с игры 10 октября 2019 года, не существует никаких значительных препятствий для осуществления этих мер», — говорится в сообщении.

10 октября сборная Ирана сыграет домашний матч с Камбоджей в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что иранским женщинам разрешат посещение матчей отбора ЧМ-2022.

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