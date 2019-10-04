Комментатор: становится грустно, когда мы смотрим на игру российских команд с аутсайдерами Примеры

Короткая ссылка
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал о причинах поражения ЦСКА и «Краснодара» от испанских «Эспаньола» и «Хетафе» на групповом этапе Лиги Европы.
Комментатор: становится грустно, когда мы смотрим на игру российских команд с аутсайдерами Примеры
  • @pfc_cska
  • Twitter

«К сожалению, такие матчи показывают, что разница в классе и футбольной культуре очень велика. Мы видим, как футболисты «Хетафе» и «Эспаньола» работают с мячом, как они ставят корпус. Увы, у нас пока нет такой футбольной культуры, и средний 18-летний футболист из испанской футбольной системы образования будет на голову превосходить сверстника из российской системы. Пока становится немного грустно, когда мы смотрим на игру наших команд с аутсайдерами Примеры», — заявил Моссаковский в интервью RT. 

Ранее супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить