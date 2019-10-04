Комментатор: становится грустно, когда мы смотрим на игру российских команд с аутсайдерами Примеры

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал о причинах поражения ЦСКА и «Краснодара» от испанских «Эспаньола» и «Хетафе» на групповом этапе Лиги Европы.

«К сожалению, такие матчи показывают, что разница в классе и футбольной культуре очень велика. Мы видим, как футболисты «Хетафе» и «Эспаньола» работают с мячом, как они ставят корпус. Увы, у нас пока нет такой футбольной культуры, и средний 18-летний футболист из испанской футбольной системы образования будет на голову превосходить сверстника из российской системы. Пока становится немного грустно, когда мы смотрим на игру наших команд с аутсайдерами Примеры», — заявил Моссаковский в интервью RT.

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