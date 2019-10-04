Гаттузо заявил, что больше всего из российских футболистов ему нравился Карпин

Бывший футболист и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, кто ему больше всего нравился из российских игроков прошлого.

«Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин. Тогда он в Испании играл», — приводит слова Гаттузо «Матч ТВ».

Карпин в Испании выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». На данный момент он является главным тренером «Ростова» из Ростова-на-Дону.

Ранее экс-капитан «Валенсии» заявил, что Карпин мог бы выступать за «Реал» или «Барселону».