Гаттузо заявил, что больше всего из российских футболистов ему нравился Карпин

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Бывший футболист и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, кто ему больше всего нравился из российских игроков прошлого.
Гаттузо заявил, что больше всего из российских футболистов ему нравился Карпин
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин. Тогда он в Испании играл», — приводит слова Гаттузо «Матч ТВ»

Карпин в Испании выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». На данный момент он является главным тренером «Ростова» из Ростова-на-Дону.

Ранее экс-капитан «Валенсии» заявил, что Карпин мог бы выступать за «Реал» или «Барселону».

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