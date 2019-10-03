Экс-капитан «Валенсии»: Карпин мог бы выступать за «Реал» или «Барселону»

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Бывший полузащитник сборной Испании и «Валенсии» Гаиска Мендьета поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Валерии Карпине.
Экс-капитан «Валенсии»: Карпин мог бы выступать за «Реал» или «Барселону»
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Карпин был футболистом, которого хотел бы видеть в своём составе каждый тренер в мире. Я не преувеличиваю. На пике карьеры он легко мог выступать в условном «Реале» или «Барселоне». У него очень сильный характер, он никогда не сдавался», — приводят слова Мендьеты «Известия».

Мендьета рассказал о взаимоотношениях с Карпиным в команде. По его словам, в тот момент российский футболист запомнился ему не с самой приятной стороны, так как Мендьета был молод, а Карпин часто указывал ему на ошибки на правах более опытного игрока.

«Иногда он переходил черту, но быстро остывал, когда мы покидали футбольное поле», — добавил Мендьета.

Карпин выступал за «Валенсию» с 1996 по 1997 год. На данный момент он является главным тренером «Ростова» из Ростова-на-Дону.

Ранее Мендьета рассказал о том, каким тренером является Карпин.

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