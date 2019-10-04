Стартовал новый сезон Всероссийских соревнований среди студентов по футболу

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На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Руза» в Подмосковье состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу.
Стартовал новый сезон Всероссийских соревнований среди студентов по футболу
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Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В открытии, состоявшемся 3 октября, приняли участие студенческие футбольные команды из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Нальчика, Краснодара, Элисты и Екатеринбурга. Победителем турнира Премьер-группы стали футболисты Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Ранее сообщалось, что РФС запланировал развлекательную программу перед матчем Россия — Шотландия.

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