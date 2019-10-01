РФС запланировал развлекательную программу перед матчем Россия — Шотландия

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал план развлекательной программы перед отборочным матчем к чемпионату Европы-2020 с Шотландией.
РФС запланировал развлекательную программу перед матчем Россия — Шотландия
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Официальный сайт РФС сообщает, что перед матчем сборной России с командой Шотландии в Москве запланирована масштабная развлекательная программа «Наши парни в городе». За три часа до матча в «Лужниках» фанаты смогут окунуться в атмосферу Шотландии: примерить национальные килты, попробовать себя в игре на волынке и поучаствовать в соревнованиях горцев. Кроме того, болельщики смогут сыграть в футбол с бывшими игроками сборной России.

Хедлайнером вечера станет известный российский певец Дима Билан. Также перед матчем состоится эффектное симфоническое шоу. Начало развлекательной программы — в 19:00 мск. Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Билан выступит перед матчем отбора Евро-2020 Россия — Шотландия.

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