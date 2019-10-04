Тренер «Хетафе» рассказал, похож ли «Краснодар» на испанские клубы

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Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас ответил на вопрос о схожести российского «Краснодара» на другие испанские клубы.
Тренер «Хетафе» рассказал, похож ли «Краснодар» на испанские клубы
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«Да, возможно что-то есть. Здесь прекрасный стадион. Я думаю, что в испанской лиге эта бы важная команда», — приводит слова Бордаласа «Матч ТВ».

«Хетафе» на выезде обыграл«Краснодар» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счётом 2:1. В третьем туре испанская команда на своём поле сыграет со швейцарским «Базелем», а «Краснодар» на выезде встретится с турецким «Трабзонспором».

Ранее Бордалас заявил, что «Краснодар» сделал всё возможное, чтобы забить «Хетафе».

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