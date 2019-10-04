Капитан «Краснодара»: надо доводить до положительного результата такие матчи

Защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал поражение команды от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Надо реализовывать свои моменты. В Лиге Европы много их не будет. Надо трепетнее к ним относиться. Второй гол — это вообще смешно. Нужно быстрее реагировать. Команда у испанцев неприятная. Но это футбол. Нужно было быстрее мяч перемещать, чтобы они не успевали фолить. Надо доводить до положительного результата такие матчи», — приводит слова Мартыновича «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» на своём поле проиграл «Хетафе» со счётом 1:2. В третьем туре российская команда на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором», а «Хетафе» в Испании примет швейцарский «Базель».

Ранее Сергей Матвеев рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче ЛЕ с «Хетафе».