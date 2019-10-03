Гончаренко ответил на вопрос о стиле игры ЦСКА в матче ЛЕ с «Эспаньолом»

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Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о стиле игры его команды в проигранном матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
Гончаренко ответил на вопрос о стиле игры ЦСКА в матче ЛЕ с «Эспаньолом»
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«В первом тайме играли излишне академично? Характеристики игроков нашей группы атаки не позволяют играть в давление. Пожалуй, у нас так умеет только Яка Бийол. Остальные больше любят и умеют играть в другой футбол», — заявил Гончаренко.

ЦСКА в Москве проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:2. 

В третьем туре ЦСКА на своём поле примет венгерский «Ференцварош», а «Эспаньол» на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».

Ранее Гончаренко рассказал о ключевом эпизоде матча ЛЕ ЦСКА — «Эспаньол».

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