Гончаренко ответил на вопрос о стиле игры ЦСКА в матче ЛЕ с «Эспаньолом»

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о стиле игры его команды в проигранном матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

«В первом тайме играли излишне академично? Характеристики игроков нашей группы атаки не позволяют играть в давление. Пожалуй, у нас так умеет только Яка Бийол. Остальные больше любят и умеют играть в другой футбол», — заявил Гончаренко.

ЦСКА в Москве проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:2.

В третьем туре ЦСКА на своём поле примет венгерский «Ференцварош», а «Эспаньол» на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».

Ранее Гончаренко рассказал о ключевом эпизоде матча ЛЕ ЦСКА — «Эспаньол».