Гончаренко рассказал о ключевом эпизоде матча ЛЕ ЦСКА — «Эспаньол»

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, какой эпизод стал ключевым в проигранном матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».

«Он на поверхности. Но я не могу говорить публично, кем недоволен. Тот же Седрик Гогуа мог сыграть лучше. Но его карьера идёт по синусоиде. Он пришёл из «Тамбова» и сразу попал в такую игру. Но это не критика. Он много пропустил, ему не до конца хватает понимания», — заявил Гончаренко после матча.

ЦСКА в Москве проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:2.

В третьем туре ЦСКА на своём поле примет венгерский «Ференцварош», а «Эспаньол» на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».

Ранее Гончаренко заявил, что иногда большие усилия приносят маленькие плоды.