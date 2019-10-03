Гончаренко рассказал, когда станут известны подробности о травмах Дивеева и Магнуссона
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«У Дивеева травма — он не мог продолжить игру. Завтра оценим степень его повреждения. К вечеру будем знать, сумеет ли он сыграть с «Ростовом». По состоянию здоровья Магнуссона тоже станет известно завтра вечером», — заявил Гончаренко.
Дивеев был заменён в перерыве, а Магнуссон сумел доиграть встречу.
ЦСКА в Москве проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:2. В третьем туре ЦСКА на своём поле примет венгерский «Ференцварош», а «Эспаньол» на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».
6 октября ЦСКА на своём поле примет «Ростов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Гончаренко заявил, что иногда большие усилия приносят маленькие плоды.