«Витязь» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ

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Подмосковный «Витязь» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Витязь» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Витязю» принесли шайбы Пекки Йормакка и Миро Аалтонена. За ЦСКА забил Иржи Секач.

Таким образом, подмосковная команда, набрав 22 очка в 12 матчах, поднялась на первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА с 21 баллом в 13 играх — третий.

В параллельном матча минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» — 5:3.

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Локомотив».

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