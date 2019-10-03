«Металлург» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Локомотив»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

Первую за четыре матча победу «Металлургу» принесли шайбы Ивана Верещагина, Дениса Паршина, Николая Кулёмина, а также дубль Денниса Расмуссена.

«Локомотив», для которого это поражение стало третьим подряд, ответил двумя голами Антона Ландера и шайбой Николая Аверина.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:2, а казахстанский «Барыс» взял верх над нижегородским «Торпедо» — 2:1.

Ранее сообщалось, что НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ.