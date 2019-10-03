Ди Мария рассказал, что Месси заставил плакать всю сборную Аргентины после вылета из Кубка Америки
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«Месси сказал несколько прекрасных слов, когда мы вылетели от Бразилии. Лео сказал, что гордится командой. Он отметил, что все мы гребли в одном направлении с первого же дня. Он очень гордился молодыми игроками за их преданность майке нашей сборной. Как только он закончил, все были в слезах, потому что его речь тронула сердце каждого, особенно молодежи», — приводит слова ди Марии ESPN.
Сборная Аргентины проиграла Бразилии со счётом 0:2.
Ранее сообщалось, что КОНМЕБОЛ отклонила апелляцию на дисквалификацию Месси.