Ди Мария рассказал, что Месси заставил плакать всю сборную Аргентины после вылета из Кубка Америки

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Полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал что форвард «Барселоны» Лионель Месси заставил заплакать всех игроков национальной команды после поражения в полуфинале Кубка Америки 2019 года с Бразилией.
Ди Мария рассказал, что Месси заставил плакать всю сборную Аргентины после вылета из Кубка Америки
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Месси сказал несколько прекрасных слов, когда мы вылетели от Бразилии. Лео сказал, что гордится командой. Он отметил, что все мы гребли в одном направлении с первого же дня. Он очень гордился молодыми игроками за их преданность майке нашей сборной. Как только он закончил, все были в слезах, потому что его речь тронула сердце каждого, особенно молодежи», — приводит слова ди Марии ESPN.

Сборная Аргентины проиграла Бразилии со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что КОНМЕБОЛ отклонила апелляцию на дисквалификацию Месси.

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