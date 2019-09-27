КОНМЕБОЛ отклонил апелляцию на дисквалификацию Месси

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не удовлетворила апелляцию Ассоциации футбола Аргентины (AFA) на дисквалификацию форварда Лионеля Месси за публичную критику организации.

Как сообщает Mundo Deportivo, апелляционная инстанция КОНМЕБОЛ оставила в силе наложенное на Месси наказание.

32-летний форвард был дисквалифицирован на три месяца за свои высказывания во время последнего Кубка Америки — он обвинял организаторов турнира в коррупции и симпатиях к команде Бразилии, а судей — в предвзятом отношении к аргентинской сборной.

Ранее сообщалось, что признание Месси лучшим футболистом года по версии ФИФА обернулось скандалом.