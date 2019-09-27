КОНМЕБОЛ отклонил апелляцию на дисквалификацию Месси

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не удовлетворила апелляцию Ассоциации футбола Аргентины (AFA) на дисквалификацию форварда Лионеля Месси за публичную критику организации.
КОНМЕБОЛ отклонил апелляцию на дисквалификацию Месси
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, апелляционная инстанция КОНМЕБОЛ оставила в силе наложенное на Месси наказание.

32-летний форвард был дисквалифицирован на три месяца за свои высказывания во время последнего Кубка Америки — он обвинял организаторов турнира в коррупции и симпатиях к команде Бразилии, а судей — в предвзятом отношении к аргентинской сборной.

Ранее сообщалось, что признание Месси лучшим футболистом года по версии ФИФА обернулось скандалом.

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