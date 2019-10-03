Шляхтин назвал спортивным подвигом результат Шубенкова на ЧМ в Дохе

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал завоевание Сергеем Шубенковым серебра в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
Шляхтин назвал спортивным подвигом результат Шубенкова на ЧМ в Дохе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Конечно, любая медаль выстрадана, это понятно, но это серебро, на мой взгляд, особое. Это красивое и заслуженное завершение того, что он пережил: травма, восстановление, сомнения. Всё это преодолеть и выйти из этого с медалью, завоёванной в такой борьбе при высочайшей конкуренции, считаю спортивным подвигом и высшей справедливостью, поздравляю и самого Сергея, и его тренера Сергея Клевцова, и всю нашу команду с этим успехом», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

28-летний Шубенков стал первым атлетом в истории, выигравшим медали в беге на 110 м с барьерами на четырёх чемпионатах мира подряд, завоевав серебро на мировом первенстве 2019 года.

Ранее тренер Шубенкова заявил, что не верит в отстранение легкоатлета от ОИ-2020.

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