Тренер Шубенкова заявил, что не верит в отстранение легкоатлета от ОИ-2020

Сергей Клевцов, тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, выступающего в беге на 110 м с барьерами, не считает, что его подопечного могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио.

«Это, конечно, всё очень неприятно. Я об этом пока даже думать не хочу. Не очень верю, что возможно повторение 2016 года», — приводит слова наставника «Спорт-Экспресс».

При этом Клевцов отметил, что не будет удивлён подобным решением. Тем не менее пока специалист не намерен об этом думать.

«Есть отдельные граждане, которые набрасывают на вентилятор, так ради бога. Может, они так деньги зарабатывают или свою гордыню тешат», — добавил Клевцов.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Шубенков завоевал серебро и стал первым атлетом в истории, выигравшим медали в беге на 110 м с барьерами на четырёх мировых первенствах подряд.

Напомним, что в 2016 году Шубенкова не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала с российскими легкоатлетами.

Ранее тренер Шубенкова назвал ямайского бегуна Омара Маклауда социально опасным.