Тренер Шубенкова назвал Маклауда социально опасным

Наставник российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в жёсткой форме отозвался о выступлении ямайского спортсмена Омара Маклауда.

«Считаю, что Маклауд социально опасен, его нельзя допускать до соревнований. Сегодня он испортил финал Ортеге, до этого угробил сезон Шубенкову. И на это все так спокойно смотрят, никто ему ничего не делает. Пусть он тогда один, что ли, бегает, в вольере каком-то», — приводит слова Клевцова «Спорт-Экспресс».

Омар Маклауд — олимпийский чемпион и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами. Летом этого года в ходе финального забега турнира Бриллиантовой лиги Маклауд столкнулся на финише с Сергеем Шубенковым. В результате падения российский спортсмен получил травмы плеча, колена и голеностопа.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Катаре.