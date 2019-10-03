Тренер Шубенкова назвал Маклауда социально опасным

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Наставник российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в жёсткой форме отозвался о выступлении ямайского спортсмена Омара Маклауда.
Тренер Шубенкова назвал Маклауда социально опасным
  • © Li Gang/XinHua
  • globallookpress.com

«Считаю, что Маклауд социально опасен, его нельзя допускать до соревнований. Сегодня он испортил финал Ортеге, до этого угробил сезон Шубенкову. И на это все так спокойно смотрят, никто ему ничего не делает. Пусть он тогда один, что ли, бегает, в вольере каком-то», — приводит слова Клевцова «Спорт-Экспресс».

Омар Маклауд — олимпийский чемпион и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами. Летом этого года в ходе финального забега турнира Бриллиантовой лиги Маклауд столкнулся на финише с Сергеем Шубенковым. В результате падения российский спортсмен получил травмы плеча, колена и голеностопа.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Катаре.

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