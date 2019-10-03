СМИ: Гвардиола может быть наказан за поддержку обвиняемого в расизме Силвы
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- globallookpress.com
Об этом сообщает AS.
Силва опубликовал в Twitter фото своего одноклубника Бенжамена Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».
После этого игрок отправил в Футбольную ассоциацию Англии (FA) письмо с извинениями, но организация всё равно отметила, что поведение Силвы было неприемлемым.
Гвардиола встал на защиту Силвы и заявил, что игроки являются лучшими друзьями.
Ранее FA обвинила футболиста «Манчестер Сити» Силву в проявлении расизма.