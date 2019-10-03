СМИ: Гвардиола может быть наказан за поддержку обвиняемого в расизме Силвы

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть наказан за поддержку хавбека своей команды Бернардо Силвы, который обвиняется в расизме за твит в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди.
СМИ: Гвардиола может быть наказан за поддержку обвиняемого в расизме Силвы
  • © Paul Chesterton, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AS.

Силва опубликовал в Twitter фото своего одноклубника Бенжамена Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».

После этого игрок отправил в Футбольную ассоциацию Англии (FA) письмо с извинениями, но организация всё равно отметила, что поведение Силвы было неприемлемым.

Гвардиола встал на защиту Силвы и заявил, что игроки являются лучшими друзьями.

Ранее FA обвинила футболиста «Манчестер Сити» Силву в проявлении расизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить