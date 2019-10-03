СМИ: Гвардиола может быть наказан за поддержку обвиняемого в расизме Силвы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть наказан за поддержку хавбека своей команды Бернардо Силвы, который обвиняется в расизме за твит в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди.

Об этом сообщает AS.

Силва опубликовал в Twitter фото своего одноклубника Бенжамена Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».

После этого игрок отправил в Футбольную ассоциацию Англии (FA) письмо с извинениями, но организация всё равно отметила, что поведение Силвы было неприемлемым.

Гвардиола встал на защиту Силвы и заявил, что игроки являются лучшими друзьями.

Ранее FA обвинила футболиста «Манчестер Сити» Силву в проявлении расизма.