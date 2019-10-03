Украинский футболист высказался против гей-парадов

Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок выступил против проведения гей-парадов.

«Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная и здесь не надо парадов всяких гейских», — сказал игрок в интервью на YouTube-каналe MelkazeRaw.

По его словам, ему было больно, когда в Киеве провели марш равенства KyivPride. Он также считает, что старшее поколение дало хорошую базу, поэтому у людей должна быть советская закалка.

«То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс», — добавил Нойок.

Ранее министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии.