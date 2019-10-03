Украинский футболист высказался против гей-парадов
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«Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная и здесь не надо парадов всяких гейских», — сказал игрок в интервью на YouTube-каналe MelkazeRaw.
По его словам, ему было больно, когда в Киеве провели марш равенства KyivPride. Он также считает, что старшее поколение дало хорошую базу, поэтому у людей должна быть советская закалка.
«То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс», — добавил Нойок.
Ранее министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии.