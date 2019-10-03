Уткин считает, что матч с «Бенфикой» был лучшей игрой «Зенита» при Семаке

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин оценил игру петербургского «Зенита» в матче второго тура футбольной Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

«Лучшая игра «Зенита» при Семаке, что я видел», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По его мнению, впервые в матчах за «Зенит» так преобразился Сердар Азмун. Он также отметил, что лучше заиграл Игорь Смольников и конкуренции на его позиции добавил Вячеслав Караваев. Кроме того, Уткин подчеркнул, что лучшие качества удалось проявить опорной зоне в лице Магомеда Оздоева и Вильмара Барриоса.

«Вопрос, который задаю просто для приличия: как эта игра соседствует с серой, просто бездарной игрой в Москве с «Локомотивом»? Это разные команды? Или их готовят разные тренеры? Может, едят чего в паузе между матчами? Может, пьют?

Сложно сказать. В общем, итог матча — «Зенит» иногда может быть крутым», — сказал Уткин.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу российского коллектива.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём повреждении в матче с «Бенфикой».