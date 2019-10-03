Чемпион России по боксу скончался от полученных в драке травм

Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов умер в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком, куда поступил с тяжёлыми травмами.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя экстренных служб медицинской помощи Ленинска-Кузнецкого, спортсмен поступил в реанимацию с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами 20 сентября.

Ему оказывали помощь, но 2 октября он скончался из-за травмы головного мозга.

До этого в ГУ МВД по Кемеровской области сообщали, что в больницу поступил мужчина в возрасте 25 лет с тяжёлыми травмами, которые были получены в драке. Отмечается, что потерпевший получил повреждения в ходе конфликта с посетителем одного из баров.

Ранее сообщалось, что хоккейный арбитр погиб в ДТП в возрасте 20 лет.